أمين الفتوى: فوائد البنوك حلال ولا تسمعوا لمن لا يفهموا فى الدين (فيديو)

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فوائد البنوك حلال، لافتًا إلى أن الأمر محسوم منذ 20 عامًا، عندما أقر المشرع المصرى قانونًا بها فى عام 2004، إنها ليست ربا وإنما علاقة تمويل واستثمار.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لما حضرتك تدفع فلوسك للبنك فهذه علاقة تمويل واستثمار، ولما ييجى البنك فى آخر السنة يعطيك عائد فإن هذا العائد ليس فيه شبهة ربا حتى، وحلال 100%".

واستكمل: "لا تصدقوا من يقول إن عوائد البنوك حرام، اللى بيقول كده لا يفقه فى أمور الدين والدنيا، من 20 سنة وكل الفقهاء بيأكدوا إن عوائد البنوك حلال، خدوا العوائد دى وادفعوا منها الإيجارات وكلوا واشربوا بها فهى حلال حلال".



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