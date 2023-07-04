السعودية تُدين العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين

أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

كما أكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان الجيش الإسرائيلي باشر، فجر الإثنين، عملية واسعة النطاق على مدينة جنين ومخيمها الواقع في شمال الضفة الغربية، مستخدمًا عددًا كبيرًا من الجنود والآليات العسكرية، إضافة إلى الطيران الحربي والطائرات المسيرة، بشكل لم يشهده المخيم منذ سنوات.

أعنف العمليات العسكرية بالضفة

وتعد هذه العملية واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ ما يقرب من عقدين؛ حيث أدى هذا الهجوم إلى مقتل 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين، 20 منهم في حالة خطرة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

كذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية 120 فلسطينيًا خلال الهجوم على المخيم، الذي يقطنه قرابة 18 ألف فلسطيني.

وتقول إسرائيل إن مخيم جنين معقل للمسلحين والمطلوبين الفلسطينيين، فيما تحدثت مصادر عن فرار آلاف الفلسطينيين بحثًا عن ملاذ آمن.

إضراب شامل

وعلى إثر ذلك، شهدت مدن الضفة الغربية إضرابًا شاملًا احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين في شمال الضفة.

وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الركام تناثر صباح الثلاثاء في شوارع جنين، مشيرة إلى أضرار لحقت بالمتاجر.

وعصر اليوم، أفاد الإعلام، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مخيم جنين، قبل أن تشير لاحقًا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه صادر خلال عمليات الثلاثاء أسلحة ودمر أنفاقًا تحت مسجد في المخيم.

وتزامن ذلك مع وقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عددًا من الإصابات.

من جهته، قرر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماعه غير العادي الذي عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، مخاطبة أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية.