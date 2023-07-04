شروط وتفاصيل.. فتح باب القبول بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2023– 2024 م بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة– وزارة الأوقاف– ش شوبير– ميدان الحلمية– القاهرة، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2022– 2023 م لغة إنجليزية (من محافظات القاهرة الكبرى، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة ) بمصروفات دراسية (بخلاف الكتب الدراسية التي تتحمل الطالبة ثمنها).



1 الصف الأول الثانوي 8000 ج فقط وقدره ثمانية آلاف جنيه.

2 الصف الثاني الثانوي 8000 ج فقط وقدره ثمانية آلاف جنيه.

3 الصف الثالث الثانوي 8000 ج فقط وقدره ثمانية آلاف جنيه.

4 الصف الرابع (الفرقة الأولى) 10000 ج فقط وقدره عشرة آلاف جنيه.

5 الصف الخامس (الفرقة الثانية) 10000 ج فقط وقدره عشرة آلاف جنيه.

تدفع المصروفات على دفعتين، بالنسبة للصف الأول الدفعة الأولى بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام، وذلك حتى لا يتم استبعادها من القبولـ والدفعة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك طبقًا للشروط الآتية والمعلنة بالمعهد وشروط وقواعد القبول المعلنة من وزارة الصحة وأي تعليمات أخرى من وزارة الصحة والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخ النشر على موقع وزارة الأوقاف.



وجاءت شروط القبول بحسب إعلام وزارة الأوقاف كالآتي:

1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو الثانية.

2. أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التى حصلت منها على الشهادة المذكورة.

3. الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولاً على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة، ثم اجتياز اختبار القدرات، وكشف الهيئة، والاختبار الشخصي والكشف الطبي .

4. تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين ( 20 – 25 ) طالبة .

5. المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك .

6. تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر .

7. ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

8. يشمل اختبار القدرات تحريري وشفوى خلال كشف الهيئة ( اختبار في اللغة العربية ، اختبار في اللغة الإنجليزية ، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي ، ........... ) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة كل مادة .

9. كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات ( الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة ، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله، المظهر العام، سلامة النطق ، التناسق بين الطول والوزن .............. ) .

10. الكشف الطبي ( يتم بواسطة القوميسون الطبي (اللجان الطبية بالمستشفى ) التي حددتها وزارة الصحة ومستشفى الدعاة وهي: كشف رمد ، كشف باطنة، كشف أنف وحنجرة، كشف عظام ، بالإضافة لبعض التحاليل والأشعة ورسم القلب ) .

ملحوظة : يحق للجنة إضافة ما تراه مناسبًا من فحوصات واختبارات .

- قيمة كراسة القبول 1200 جنيه فقط وقدره ألف ومائتان جنيه شاملة جميع الاختبارات والكشوفات والأشعات والتحاليل ورسم القلب ، أصل شهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها للاطلاع وصورة منها، بيان نجاح للصف السادس الابتدائي والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي ، صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر، شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة ، عدد 8 صور حديثة 4×6 ، صورة بطاقة ولي الأمر، إيصال كهرباء حديث على نفس العنوان .

- في حال اجتياز الطالبة الاختبارات السابقة يتم اتباع الآتي للالتحاق بالمعهد :-

- السابقة يتم إحضار أصول الشهادات، مع فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض – مستشفى الدعاة – وزارة الأوقاف ، مع إيصال سداد المصروفات خلال ثلاثة أيام بمستشفى الدعاة وأخذ تعهد من الطالبة وكذلك ولي الأمر بقبول التكليف بمستشفى الدعاة والمواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة وزارة الأوقاف بعد تخرجها ( وكذلك إقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة، وعدم النقل نهائيًّا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة ) .

- ملحوظة ليس لولي الأمر الحق في الرجوع على المدرسة أو المستشفى برد قيمة كراسة القبول في حال عدم قبول ابنته بالمدرسة .

- ملحوظة ليس لولي الأمر الحق في الرجوع على المدرسة أو المستشفى برد قيمة المصروفات بعد دفعها بخزينة المستشفى بأي حال من الأحوال.