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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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eXtra news تستعرض آراء المواطنين حول "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" آراء المواطنين بعدد من المحافظات حول مبادرة "حياة كريمة"، وشمل ذلك عدة محافظات منها سوهاج، وأسيوط، والمنوفية، والدقهلية.

وعبر المواطنون خلال التقرير الذي عرضه برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور"، عن شكرهم للرئيس السيسي الذي منحهم حياة كريمة بتوفير الجانب الصحي وتطويره بالإضافة إلى الحملات الطبية التي تتم عبر المبادرة، ويتم تقديم الكشف والعلاج فيها بالمجان بمختلف التخصصات وتقديم الخدمات فيها بأعلى مستوى.

كما عبر بعضهم عن سعادته بتغيير شكل الحياة وملامحها والاهتمام بالمدارس وجودة التعليم والصحة ومراكز الغسيل الكلوي، وكافة المصالح الحكومية ودخول الغاز للمباني، مؤكدين أن هذه إنجازات لم يكونوا يحلمون بتحقيقها.

توفير فرص عمل للشباب

وأشاد البعض بالمبادرة التي ساهمت في توفير العمل المناسب لهم وحمتهم من الهجرة الداخلية للعمل بمحافظات أخرى، كما ساهمت المبادرة في توفير العديد من فرص العمل للشباب والمهندسين وغيرهم في المشاريع المتعددة التي يتم تنفيذها بالقرى.

اكسترا نيوز أراء المواطنين مبادرة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجانب الصحي فرص عمل للشباب

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