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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الصاوي: نسعى للحصول على الاعتماد كمركز تدريب عالمي للطب النفسي بطنطا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال الدكتور حسام الصاوي رئيس قسم العصبية والنفسية بمستشفيات جامعة طنطا، إن الجامعة تشهد تطوراً هائلًا في علاج السكتة الدماغية التي كانت من أكبر أسباب الوفاة لخطورتها ولكونها مرضا مفاجئًا في كثير من الأحيان، وتتميز جامعة طنطا بالقسطرة المخية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المؤتمر السنوي الـ38، والعاشر دوليا لكلية الطب جامعة طنطا بعنوان ''الاتجاهات الجديدة في الطب التداخلي"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس المؤتمر.

وأضاف "الصاوي" أن ذلك يأتي للوقاية من نزيف المخ وضيق الشرايين والعيوب الخلقية، ويتم التدخل العاجل حسب كل حالة عن طريق القسطرة المخية.

وأشار إلى أن القسطرة المخية تصل تكلفتها إلى أكثر من 150 ألف جنيه تتحملها الدولة بالكامل عن طريق العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أنه يتم التعامل مع الحالات التي تصاب وتدخل المستشفى بصفة عاجلة وتوفير الحقنة المذيبة للجلطة دون انتظار الإجراءات الورقية لسرعة إنقاذ حياة المريض الذي لا يحتمل الانتظار أكثر من ساعات معدودة.

ونوه أنه بعد ذلك يتم استخراج قرار العلاج، وتم في الفترة الأخيرة علاج ما يقرب من ألف حالة كانت تعاني من السكتة الدماغية.

وأضاف أن جامعة طنطا قد حصلت على الميدالية الماسية من الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية لما حققته من إنجازات في هذا المجال، متابعًا: "ونسعى حاليا للحصول على الاعتماد كمركز تدريب عالمي يُعترف به في العالم كله".

نسعى حاليا للحصول على الاعتماد كمركز تدريب عالمي ي عترف به في العالم كله الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور الدراسات العليا والبحوث السكتة الدماغية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا جامعة طنطا

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