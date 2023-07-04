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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمسات فنية بالميادين والشوارع.. استعدادات مهرجان أسوان للفن بالألوان

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم الإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان أسوان للفن بالألوان خلال أكتوبر المقبل، والذى تأتى من أبرز أهدافه تحويل الأحياء السكنية لبانوراما جمالية بلمسات فنية راقية يشارك فيه أصحاب الأفكار الفنية الإبداعية. 

 

وأشار محافظ أسوان، إلى حرصه لمشاركة كل صاحب فكر أو مواهب إبداعية وابتكارات فنية من الفنانين الشباب من أبناء المحافظة فى مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها على أرض أسوان تواكبا مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية ختام "أسبوع الصعيد" خلال ديسمبر 2021. 

 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين. 

 

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن ما شهدته واجهة مدينة أسوان، والتي تضم حديقتى بلازا درة النيل، والسلام، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وأيضاً افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر من أعمال جمالية وفنية، ستمتد يد التطوير إلى الأحياء الداخلية والشعبية بهدف وضع اللمسات الجمالية التى تتوافق مع طبيعة أسوان كلوحة تتناغم بها عناصر الطبيعة من نيل وصحراء وخضرة وبشر تتفرد بها محافظة أسوان على المستوى العالمى. 

 

وتناول اللقاء عرض الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح، لمجموعة من التصميمات الفنية التى سيقومان بتنفيذها بعدد من المشروعات والأماكن العامة والميادين والشوارع وواجهات العمارات السكنية، والتى تضم نفق السد العالى شرق، ومرشح مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة، وجدارية سور مكتب البريد الرئيسى بكورنيش النيل القديم، وأيضا بعمارات الوادى والتأمين الصحى بطريق السادات، وميدان الطابية حيث سيراعى فيها وضع اللمسات الجمالية وإبراز الهوية البصرية والتراث الأسوانى بريشة الفنان الإبداعية. 

أسوان أكتوبر القادم الهوية البصرية الفنانين التشكليين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والتراث وضع اللمسات الجمالية مهرجان أسوان للفن بالألوان

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