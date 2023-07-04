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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب تلقي رغبات تعويضات أهالى النوبة المتخلفين عن المرحلتين السابقتين 9 يوليو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت محافظة أسوان، عن فتح باب تلقي رغبات أهالى النوبة الذين لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها، وذلك اعتبارا من يوم 9 يوليو الجارى داخل 13 لجنة، للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتم حصرهم عام 2017 بعدد 4291 مستحقا.

 

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها، وخاصة ما تم إقراره من خلال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وصدور القرار رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات برئاسة وزارة شئون المجالس النيابة، وعضوية عدد من الوزراء وممثلى الجهات والهيئات المعنية. 

 

وفى هذا السياق أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى المحليات والتضامن الاجتماعى والأملاك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز مقار لجان تلقى الرغبات أثناء ساعات العمل الرسمية، وتتضمن 10 لجان موزعة على الوحدات التابعة للتضامن الاجتماعى بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة، وذلك بالنسبة للتعويض بديلاً عن المسكن. 

 

وأوضح أنه بالنسبة للتعويض بديلا عن الأراضى الزراعية فقد تحدد له لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيكون داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فضلا عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية. 

أهالى النوبة أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي التعويضات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف التعويضات

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