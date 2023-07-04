ضبط 235 كيلو لحوم فاسدة بماركت شهير شرق الإسكندرية

تلقت محافظة الإسكندرية، بلاغًا بشكوى بيع لحوم فاسدة غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، وبيعها على أنها صالحة للاستخدام، وذلك في أحد فروع ماركت شهير بمنطقة كفر عبده التابعة لحي شرق.

وبناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برصد شكاوى المواطنين ومتابعتها وإرسالها لجهات الاختصاص لاتخاذ إجراءات فورية تجاه أى مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، تم توجيه الشكوى إلى محمد سعد مدير مديرية التموين بالإسكندرية، حيث أمر بتشكيل حملة تفتيش على الفور، بالاشتراك مع مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية، وجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، حيث تم التوجه للفرع.

وبالتفتيش داخل الفرع تم اتخاذ الآتي:

- تحرير محضر لإدارة المنشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

- ضبط كمية قدرها 235 كيلوجراما أصناف لحوم ومصنعات لحوم لانتهاء فترة صلاحيتها.

-سحب عدد 6 عينات بمعرفة مفتشي الأغذية من اللحوم والدواجن ومصنعاتها.

-تحرير محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

_تحرير 2 محضر عدم حمل شهادة صحية لعمال الفرع.

وكانت قد تمكنت إدارة تموين برج العرب من ضبط 101 بطاقة تموينية لدى أحد البقالين التموينيين بغرض التربح غير المشروع.

وقامت إدارة تموين برج العرب، بشن عدة حملات تم بنية بنطاق الإدارة والتى نتج عنها ضبط بقال تمويني ببرج العرب بحيازته 101 بطاقة تموينية تم تجميعهم للضرب الوهمي والتربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين والاستيلاء على المال العام، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.