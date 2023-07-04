ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 235 كيلو لحوم فاسدة بماركت شهير شرق الإسكندرية

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة

تلقت محافظة الإسكندرية، بلاغًا بشكوى بيع لحوم فاسدة غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، وبيعها على أنها صالحة للاستخدام، وذلك في أحد فروع ماركت شهير بمنطقة كفر عبده التابعة لحي شرق.

وبناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برصد شكاوى المواطنين ومتابعتها وإرسالها لجهات الاختصاص لاتخاذ إجراءات فورية تجاه أى مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، تم توجيه الشكوى إلى محمد سعد مدير مديرية التموين بالإسكندرية، حيث أمر بتشكيل حملة تفتيش على الفور، بالاشتراك مع مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية، وجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، حيث تم التوجه للفرع.

وبالتفتيش داخل الفرع تم اتخاذ الآتي:

- تحرير محضر لإدارة المنشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة.
- ضبط كمية قدرها 235 كيلوجراما أصناف لحوم ومصنعات لحوم لانتهاء فترة صلاحيتها.

-سحب عدد 6 عينات بمعرفة مفتشي الأغذية من اللحوم والدواجن ومصنعاتها.

-تحرير محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.
_تحرير 2 محضر عدم حمل شهادة صحية لعمال الفرع.

وكانت قد تمكنت إدارة تموين برج العرب من ضبط 101 بطاقة تموينية لدى أحد البقالين التموينيين بغرض التربح غير المشروع.

وقامت إدارة تموين برج العرب، بشن عدة حملات تم بنية بنطاق الإدارة والتى نتج عنها ضبط بقال تمويني ببرج العرب بحيازته 101 بطاقة تموينية تم تجميعهم للضرب الوهمي والتربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين والاستيلاء على المال العام، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

ضبط 235 كيلو لحوم مصنعات لحوم غير صالحة للأستخدام الآدمي الإسكندرية منتهية الصلاحية ماركت شهير

الأكثر قراءة

أحمد فلوكس ينهى خلافه مع أشرف زكى: "رجعت لبيتى"

نهاية مأساوية لـ"تبّاع" بسبب حمولة قمح بأكتوبر

نقيب الموسيقيين التونسى لـ"الدستور": الأزمة لم تنته وننتظر اعتذار أحمد سعد

المتحدث العسكرى: إحالة المتهم بواقعة أحد التجمعات السكنية للمحاكمة العسكرية

كيف ينجح قطاع الأعمال فى تعظيم الاستثمار بـ"المثلث الذهبى"؟

لينك تقديم الصف الاول الثانوي 2024 إلكتروني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب