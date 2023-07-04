تموين الأقصر: صرف مقررات شهر يونيو الماضى بـ57 مليون جنيه

بنسبة 98% للبطاقات التموينية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، حملاتها خلال شهر يونيه الماضي للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية والمعارض والشوادر ومنافذ بيع اللحوم البلدي والضاني والمجمدة على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة، والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

وفيما يلي نرصد عدد من البيانات الهامة في تلك الفترة حول جهود المديرية على النحو التالي:



صرف 75 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,5 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 305 مخابز بلدي مدعم.



صرف كمية قدرها 4237 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 569 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.

صرف مقررات شهر يونيو 2023 سلع تموينية ومنحة الدعم الاضافي - بمبلغ 57 مليون جنيه بنسبة 98 % بموجب البطاقات التموينية.

صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 592 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 30485 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.



وأضاف التقرير انتظام عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات أو مشاكل كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الاسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.



إجمالي تراكمي كمية القمح المحلى المورد على مستوى المحافظة 24964,998 طن، بالإضافة إلى كمية قدرها 161,364طن خارج المحافظة تقاوي حتى نهاية يوم 26 /6 /2023.



وقامت المديرية بزيادة تعزيز الأرصدة الموجودة بالشركة المصرية لتجارة الجملة بما يضمن توافر جميع السلع الأساسية (السكر، الزيت، المكرونة)، اللحوم البلدية المجمدة وكذا لحوم الأضاحي والسلع الأساسية بجميع الفروع بأسعار الشركة المخفضة على النحو التالي:

الأضاحي الحية بسعر 170 جنيها/ الكيلو

الخراف المبردة بسعر 250 جنيها / الكيلو

اللحوم السوداني بسعر 195 جنيها / الكيلو

اللحوم البلدي بسعر 220 جنيها / الكيلو

اللحوم المجمدة بسعر 160 جنيها / الكيلو

الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها / الكيلو.



2) متابعة ضخ السلع عن طريق شركة الجملة بفروعها على مستوى المحافظة وكذلك تعزيز جميع الارصدة بالمعارض الرئيسية والفرعية ومتابعتها للبيع بنفس نسب التخفيض السابقة، ومتابعة توافر السلع الغذائية بمعارض مبادرات أهلا رمضان المستمرة حتى تاريخه ببندر الأقصر، ومركز ومدينة اسنا بالأسعار المخفضة المقررة عن السوق الخارجي، واشتراك المديرية مع الأحزاب السياسية في توفير السلع بالمعارض والمبادرات بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.