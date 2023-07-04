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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تصاعد أعمدة الدخان عقب غارة إسرائيلية جديدة على مخيم جنين

غارة إسرائيلية جديدة
غارة إسرائيلية جديدة على مخيم جنين

نشرت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات مباشرة لأعمدة دخان عقب غارة إسرائيلية على مخيم جنين بفلسطين.

وأفادت "القاهرة الإخبارية"، أن أعمدة الدخان المتصاعدة تشير إلى احتمالية تجدد الاشتباكات بين الشعب الفلسطيني والقوات الإسرائيلية.

يذكر أنه حسب الأنباء الواردة في الدقائق الأخيرة، أن هناك نقصا حادا في الخدمات الإنسانية في مخيم جنين، حيث تم قطع التيار الكهربائي وفصل شبكة المياه من قبل قوات الاحتلال على المخيم بأكمله، كما أن هناك نقصا قي الأدوية، الغذاء، عدم توافر السلع الغذائية الكافية لاستيعاب 14 ألف مواطن فلسطيني في المخيم.

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب "الجنائية الدولية" بالخروج عن صمتها ضد جرائم الاحتلال

 

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: تقديم مرافعات خطية لمحكمة العدل قبل 25 يوليو

 

 

“القاهرة الإخبارية” مخيم جنين أعمدة الدخان فضائية القاهرة الإخبارية الغارات الإسرائيلية

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