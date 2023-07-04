مندوب فلسطين بالجامعة العربية: تقديم مرافعات خطية لمحكمة العدل قبل 25 يوليو

طالب السفير مهند العلكوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدول بتقديم مرافعات قانونية خطية لمحكمة العدل الدولية قبل تاريخ 25 يوليو الجاري، لتصدر فتوى أو رأي قانوني حول ماهية النظام الاحتلالي الاسرائيلي وأثره علي الشعب الفلسطيني.

وقال "العلكوك" خلال كلمته في اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء:"هنا نكرر مرة أخري ما جاء في قرارات الدورة الـ 32 للقمة العربية التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أن الدول العربية ومعها جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي والتي تنادي بالسلام العالمي العادل، أن تساهم في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية لمحكمة العدل الدولية قبل تاريخ 25 يوليو".

وأضاف:"هذا الموعد هو النهائي الذي حددته المحكمة لتلقي المرافعات في إطار عملها على إصدار رأي استشاري أو فتوى قانونية بشأن ماهية النظام الاحتلالي الاسرائيلي وأثره علي الشعب الفلسطيني.

وأكد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أن هذه فرصة حقيقة، داعياً الجميع للمساهمة فيها، قائلاً:" نحن علي مدي 75 عام نطالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال"، موضحاً أن هذه فرصة تاريخية يجب أن نستثمرها ونغتنمها في إطار وصم هذا الاحتلال بإنه احتلال غير قانوني تحول الي نظام فصل عنصري وأسس استعمار استيطاني مستمر.