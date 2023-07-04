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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل التبرع بالدم آمن؟ وكم مرة يمكننا التبرع به؟.. طبيب يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد التبرع بالدم أحد أكثر الممارسات تنظيمًا في مصر، والتي يحرص عليها عدد كبير من المصريين المتبرعين، إسهامًا في توفير فصائل الدم الكافية بالمراكز المتخصصة والمستشفيات لإنقاذ من خلالها المرضى الذين يحتاجون كميات كبيرة من الدم، لذلك هل التبرع بالدم آمن؟.. وإذا كان آمنًا، فكم مرة يمكننا التبرع به؟. هذا ما توضحه «الدستور» في التقرير التالي:

 

يقول الدكتور محمد سلامة، استشاري القلب والأوعية الدموية، إن التبرع بالدم عملية آمنة، حيث يتم جمع الدم باتباع تقنيات التعقيم الصارمة، وبالتالي لا يوجد خطر الإصابة بالعدوى أثناء عملية التبرع.

 

ويؤكد استشاري القلب والأوعية الدموية، أن المتبرعين يخضعون لفحص طبي أولًا بحثًا عن الأمراض المعدية التي قد لا يكونون على علم بها، مشيرًا إلى أن الفحص سيكشف أيضًا ما إذا كان المتبرع لديه فصيلة دم نادرة. 

 

وبالنسبة لكمية الدم التي يمكن للمتبرع التبرع بها، فيمكن لمعظم البالغين الأصحاء التبرع بـ 350-450 مل من الدم بأمان دون مخاطر صحية، بحسب الطبيب.

 

ويوضح استشاري القلب والأوعية الدموية، أنه في غضون أيام قليلة من التبرع بالدم يستبدل الجسم السوائل المفقودة، مُشيرًا إلى أنَّ بعض الدراسات أثبت أن المتبرعين بالدم بانتظام لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية مقارنة بغير المتبرعين.

 

ويُشير إلى أن كل واحد منا لديه ما يصل إلى 4-5 لترات من الدم، وأن بعض الدراسات العلمية أثبت أن التبرع المنتظم بالدم يساعد على استبدال خلايا الدم المسنة بخلايا حمراء متولدة حديثًا. 

 

وينصح دائمًا بالتبرع بالدم في مركز الدم في المستشفى، خاصة إذا كنت تتبرع بالدم لأول مرة، حيث لا تحتوي سيارات التبرع بالدم الخارجية على خدمات إنعاش واسعة النطاق ولديها خدمة دعم طبي قليلة أو معدومة في حالة طارئ، حيثُ من الأفضل دائمًا التبرع بمراكز الدم في المستشفيات.

 

ويختتم استشاري القلب والأوعية الدموية أنَّه يمكن للمتبرع الذكر التبرع بالدم الكامل كل ثلاثة أشهر (90 يومًا)، بينما يمكن للإناث التبرع كل أربعة أشهر (120 يومًا).

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