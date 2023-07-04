ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح هامة للتعبير عن أنفسنا بطريقة صحية وآمنة

علاقات
علاقات

التواصل بين البشر بطرق آمنة، هو العمود الفقري لعلاقات صحية بينهم ويجعلهم يتواصلون بشكل كبير، ويعبرون عن أنفسهم بكلمات صحية وآمنة تضيف إلى صدق العلاقة، كل ذلك  من أهم العادات التي يجب غرسها في النفس.

وحسب موقع Hindustan times يقول المعالج النفسي روبرت صامويل: "يتيح التعبير العلني عن المشاعر للأفراد التواصل على مستوى أعمق، إنه يخلق بيئة يمكن أن يكون فيها الأشخاص أقوياء واسوياء النفس و غالبًا ما تكون العواطف صادقة وسهل التعبير عنها في محيط العلاقات العاطفية أو الصداقات، من خلال التعبير عن المشاعر بصراحة ، والتفاهم بوعي للقضايا والمخاوف الأساسية، هذا يسمح بحل أكثر صحة للنزاعات بين الأفراد، ومعالجة الأسباب الجذرية للخلافات والحفاظ على العلاقات متوطدة".

وفي حديثه عن مخاطر عدم التعبير عن أنفسنا وكيف يمكن للعواطف أن تجد مخرجًا، أضاف: "في بعض الأحيان، قد لا تعبر عن نفسك لأنك تريد تجنب الشجار أو لأنك محرج، ولكن المشاعر غير المعلنة قد تظهر على أنها استياء وإحباط، أو حتى انسحاب، من خلال التعبير عن المشاعر بطريقة صحية، فإنك تمنعها من الإضرار بالعلاقة ".

وفيما يلي بعض الطرق لتكون صحية وآمنة بالطريقة التي نعبر بها عما نشعر به.

اختر بيئة : 
من المهم اختيار مساحة يشعر فيها الأشخاص المعنيون بالراحة وعدم التشتت في المحادثة.

التعبير عن المشاعر : 
يمكننا أيضًا استخدام الأمثلة لتوضيح وجهة نظرنا وإعطاء الشخص الآخر لمحة عامة عما نريد.

شجع الشخص الآخر على التعبير عن نفسه: 
يجب أن يكون اتصالًا ثنائي الاتجاه حيث يجب أن نحث الشخص الآخر على التعبير أيضًا عن الطريقة التي يشعر بها.

فهم العواطف: 
إحدى الخطوات الأساسية للتعبير عن أنفسنا هي أولاً تطوير اتصال عميق مع عواطفنا وتحديد الاحتياجات التي لدينا.

التعبير الفعال عن الذات: 
إن العثور على هواية أو أن تكون جزءًا من الأنشطة التي تشجعنا على التعبير عن أنفسنا هو شكل صحي من معالجة المشاعر.

الاشخاص الذات الصداقات العلاقات العاطفية تفاهم علاقات صحية

الأكثر قراءة

نهاية مأساوية لـ"تبّاع" بسبب حمولة قمح بأكتوبر

أحمد فلوكس ينهى خلافه مع أشرف زكى: "رجعت لبيتى"

نقيب الموسيقيين التونسى لـ"الدستور": الأزمة لم تنته وننتظر اعتذار أحمد سعد

المتحدث العسكرى: إحالة المتهم بواقعة أحد التجمعات السكنية للمحاكمة العسكرية

كيف ينجح قطاع الأعمال فى تعظيم الاستثمار بـ"المثلث الذهبى"؟

لينك تقديم الصف الاول الثانوي 2024 إلكتروني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب