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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة ترحب بإعلان الرئيس السنغالي عدم الترشح لولاية ثالثة

بلينكن
بلينكن

رحبت الولايات المتحدة بإعلان الرئيس السنغالي ماكي سال، أمس الإثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في عام 2024.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترحب الولايات المتحدة بإعلان الرئيس السنغالي سال، الذي يمثل نموذجًا للمنطقة. سنواصل الشراكة مع المؤسسات الانتخابية السنغالية والمجتمع المدني وكذلك الشعب السنغالي لدعم الديمقراطية السنغالية".

وكان ماكي سال أعلن في خطاب ألقاه مساء الإثنين، أنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في عام 2024، منهيًا بذلك الإعلان عن تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بولاية ثالثة.

وكان خصوم ماكي سال يتوقعون ترشحه لولاية ثالثة؛ حيث أبقى الرئيس موقفه بشأن الترشح غامضًا لفترة طويلة، في حين شهدت السنغال في مطلع يونيو أكثر الاضطرابات دموية منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.

وأضاف سال في كلمته: "السنغال تتجاوز شخصي، وهي مليئة بالقادة القادرين على دفع البلاد نحو النهوض".

وينص الدستور السنغالي على أنه "لا يمكن لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين"، لكنه اعتبر أن هذا الفصل لا ينطبق عليه، لأنه خدم ولايته الأولى قبل التعديل الدستوري.

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انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي الرئيس السنغالي ماكي سال ولاية رئاسية ثالثة دعم الديمقراطية السنغالية انتخابات فبراير 2024

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