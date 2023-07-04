"وجعت قلوبنا".. نجوم الفن ينعون علاء عبد الخالق (صور)

شُيعت منذ قليل، جنازة الفنان الراحل علاء عبدالخالق، من مسجد الشرطة بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيّ الراحل علاء عبد الخالق وتقديم واجب العزاء لأسرته بالمشاركة في جنازته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتأدية صلاة الجنازة عليه.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنان عمرو دياب، ورامي صبري، وحميد الشاعري، والملحن عمرو مصطفى، والفنان إيهاب توفيق، والإعلامية ضحى الزهيري، وغيرهم.

وكان قد أصيب علاء عبد الخالق، بمشاكل في عينيه، أثرت على النظر بشكلٍ كبير، كما تعرض لأزمة صحية أخرى في الأحبال الصوتية، ليتوقف تمامًا عن الغناء وإحياء الحفلات، اعتباراً من عام 2015.

ونعت نقابة المهن الموسيقية، علاء عبد الخالق، في بيانٍ صحفي، حيث قالت: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق، لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان"

مسيرته الغنائية

علاء عبد الخالق، من مواليد 22 فبراير عام 1958، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وبدأت حياته الفنية تأخذ شكل الاحتراف، في فترة الثمانينيات، عندما اشترك مع عمار الشريعي، ومنى عبد الغني، والمطربة حنان، في فرقة "الأصدقاء"، حيث حققت تلك الفرقة نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وارتبط بها الجمهور بشكلٍ كبير، ليس في مصر فحسب، بل الوطن العربي كله.

وقدّم علاء عبد الخالق، أكثر من 10 ألبومات على مدار مسيرته الغنائية التي انطلقت في الثمانينيات من القرن الماضي، منها ألبوم "مرسال" الذي تعاون فيه مع حميد الشاعري عام 1986، وكذلك ألبوم "وياكي"، و"علشانك"، و"راجعلك"، و"هتعرفيني"، و"اتغيرتي"، و"مكتوب"، و"لازم"، و"طيارة ورق"، و"الحلم"، و"الليلة"، و"عين بعين"، ليغيب عن الساحة لمدة تجاوزت قرابة الـ6 أعوام، قبل أنّ يعود عام 2006 بألبوم "حب مش عادي" ويصده عبر الإنترنت فقط.

وكان آخر ظهور للمطرب الراحل، قبل نحو شهرين، خلال احتفاله بعقد قران ابنته، بحضور عدد كبير من زملاءه الفنانين، منهم حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، وحسام حسني، حيث لاقت تلك الصور التي تداولت بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي آنذاك، إعجاب الكثير، لاسيما وأنّ ظهور "علاء" جاء استثنائياً، رغم تراجع حالته الصحية بشكلٍ كبير.