وكيل "صحة النواب" يطالب نواب السويس بتقديم طلبات المحافظة الصحية

طالب وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد الوحش، نواب محافظة السويس بتقديم طلبات المحافظة الصحية لدعمها داخل لجنة الصحة بالمجلس، خاصة الطلبات المتعلقة بمستشفى الجامعة والانتهاء من تجهيزها.

وقال الوحش، إن لجنة الصحة داعمة لمحافظة السويس بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية لأهل السويس.

وأكد خلال زيارته لمحافظة السويس أن اللجنة تعمل على تذليل أية عقبات تواجه المؤسسات الصحية بالمحافظة بدءً من المستشفيات وصولا للوحدات الصحية.

وأشار الدكتور محمد الوحش إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيضمن تقديم مستويات مميزة في الخدمة الطبية ما بين المستشفيات في التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، بأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال زيارتهم لمحافظة السويس اليوم الثلاثاء، بحضور نواب السويس وأعضاء اللجنة برئاسة النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة.

كما أجرى وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب زيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في إطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء - الأقصر - أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

واستعرض محافظ السويس مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، والتي من المقرر لها أن تستمر ثلاثة أيام، جهود تطوير المنظومة الصحية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

كما أجرى الوفد جولة تفقد خلالها المنظومة الصحية بمحافظة السويس، التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.