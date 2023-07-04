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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد أكثر من نصف مليون طن قمح لشون وصوامع الشرقية

القمح
القمح

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن ما تم توريده اليوم من القمح بلغ ١٥٧ طنا و٧٥ كيلو تقريبا، ليصل إجمالي كمية المورد حتى اليوم ٥٣٣٤٤٢ طنا و١٤٢ كيلو.

وأضافت عبد الرحمن أنه يُحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواءً كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعها، أو حيازته بقصد الاستخدام.

 وضمن إحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك، قالت وكيل وزارة التموين إنه تم ضبط 915 طن قمح وتم تحرير 29 محضرًا.

٣ مراكز ٢ طن إحكام السيطرة استراتيجية استخدام

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