محافظ الإسماعيلية: توريد 96.8% من كمية القمح المستهدفة للشون والصوامع

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، عن أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى صباح الإثنين، الموافق ٣ من يوليو الجاري، بلغ ٣٢٢٨٠.٧٩٨ طن من القمح المحلي، والتي تم توريدها إلى مراكز التجميع داخل المحافظة بصوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك خارج المحافظة بصوامع الحسينية، صوامع الصالحية، صوامع أبوحماد، مشيرًا إلى أنه تم توريد ٩٦٫٨٪ من المستهدف من القمح المحلى بالمحافظة.

من جهته، أوضح المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ ٣٣ ألفا و٢٧ فدانًا و١٣ قيراطًا، منها ٥٨٢ فدانًا و٢١ قيراطا مساحات قزمية من واحد قيراط وحتى ٦ قراريط تعتبر للاستهلاك المنزلي ولم يتم توريدها، بالإضافة إلى مساحة ٤٧٠٠ فدان متأثرة بالملوحة بمستهدف توريد ٦ إردبات للفدان بمعدل (٤٢٣٠ طنًا و٣٠٠ كجم) وبذلك تكون المساحة المتبقية (٢٧٧٤٤ فدانًا و١٢ قيراطًا) تعطي إنتاجية ٨ إردبات للفدان بمعدل (٣٣٢٩٣ طنا و٤٠٠ كجم).

ولفت مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، في بيان، إلى أن استلام القمح المحلي خلال موسم ٢٠٢٣ الحالي يتابعه محافظ الإسماعيلية على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

كما أوضح مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أنه تم ضبط ٢٨.٩٩٥ طن قبل التصرف فيها، وتم تحرير ٣ محاضر وتوريد الكمية المضبوطة للصوامع بالمحافظة.

وأكد "بشارة" ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشكّلة بخصوص توريد القمح بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القمح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح.