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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة أدوات تشجير الحدائق بمنشأة ناصر

حبس
حبس

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس ٣ متهمين بسرقة وبيع أدوات تشجير الحدائق العامة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق، من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى "عميلين سيئ النية" مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة المسروقات تشجير الحدائق العامة تحريات المباحث نيابة منشأة ناصر الجزئية

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