الأقباط يحيون ذكرى استشهاد القديس حنانيا الرسول أحد السبعين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بذكرى استشهاد القديس حنانيا الرسول أحد السبعين، وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم كتاب السنكسار إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس حنانيا الرسول هذا القديس أقامه الرسل أسقفا على دمشق فبشر فيها ببشارة الحياة.

كما بشر في بيت جبريل أيضا ورد كثيرين من أهلها إلى الإيمان وعمدهم هم وأبناءهم. وهو الذي عمد بولس الرسول عندما أرسله الرب إليه ولما عمدة وقعت من عينيه قشور ثم أبصر.

وقد أجري الله علي يدي هذا القديس آيات كثيرة فأمن ببشارته كثيرون من اليهود والأمم . وبعد ذلك قبض عليه لوكيانوس الأمير وعذبه بعذابات شديدة منها حرق جنبيه بمشاعل نار وأخيرا أخرجه خارج المدينة وأمر برجمه حتى أسلم روحه الطاهرة

وفي إطار احتفالات الكنيسة بفترة صوم الرسل شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أيضا فعاليات أخرى، حيث صلى الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس افتتاح كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بمدينة الفيوم الجديدة، شارك نيافته صلوات القداس الذي تلاه نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة وعدد كبير من آباء كهنة الفيوم وعدد من آباء رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.

وحضر للتهنئة عدد من نواب البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية وقيادات جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٦٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة.

وفي كلمته في عظة القداس شكر الأنبا أبرآم، الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على بناء جامع وكنيسة في كل مجتمع عمراني جديدة، وشكر كذلك قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعته لموضوع بناء الكنيسة، وكافة أمورها، ولمحافظ الفيوم وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ولشركاء الوطن المسلمين على روحهم الطيبة وتقديم التهنئة بافتتاح الكنيسة.

كما شكر الاستشاريين والمهندسين والفنيين القائمين على العمل بالكنيسة.

وعقب القداس قدم كورال آڤا موسى عدد من الترانيم والألحان الكنسية.