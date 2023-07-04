9 سنوات من الإنجازات في قطاع الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن أبرز إنجازاتها في قطاع مصلحة الرقابة الصناعية خلال 9 سنوات، وهو ما تستعرضه “الدستور” في السطور التالية:

- إجراء 120991 حملة تفتيشية منها 30285 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية و82331 حملة تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و8375 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة واعتمادها.

- عمل 1481 حملة رقابية متنوعة على المصانع ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات 33646 دراسة سماح مؤقت ودروباك و86443 دراسة فنية متنوعة

- إصدار 35354 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.

- عمل 380 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.

- إصدار 60 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

- فحص وحل 9538 شكوى

- سحب 7611 عينة للفحص والاختبار.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:

- إصدار 6866 مواصفة قياسية.

- عقــد 4000 اجتماع للجان القومية الفنية المشكلة من أجهزة رقابية، وبحثية، واستشاريين.

- دراسة 4000 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية ISO، EN، BS، و700 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة التقييس العربية.

- دراسـة 2000 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية لتيسير إجراءات التجارة العالمية.

- تقديــم 6000 مشورة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.

- بيــع 7494 مواصفة مصرية، و398 مواصفة أجنبية.

- بيع 700 دليل.

- منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 26 منشأة تنتج 53 منتج.

- تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد 89 منشأة تنتج 182 منتج.

- إصدار 145 شهادة مطابقة لعدد 105 منشأة.

- إصدار 2000 علامة مطابقة للسلع الهندسية.

- اعتماد 3 نماذج أساسية لعدد 3 منشأة.

- دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد 76 منشأة.

- فحص مقطورات لعدد 9 منشأة لعدد 54 مقطورة.

- إجراء 400 زيارة لعدد 200 منشأة حاصلة على علامة حلال تنتج 6000 منتج.

- منح عدد 27 موديل لمكونات السيارات لـ20 شركة.

- دراسة 3982 تنك محلى ومستورد.

- فحص مركبة كاملة لعدد 5 شركات تنتج 5 مركبات.

- إجراء 57522 اختبار بمعامل الهيئة ومنها 27853 اختبار بالمعامل الهندسية، و21261 اختبار بالمعامل الكيماوية، و4839 اختبار بالمعامل الغذائية، و3569 اختبار بمعامل الغـــزل والنسيــج.

- معايرة 11528 جهاز لضبط دقة القياس الأدوات والمعدات.

- استكمال تأهيل معمل البلاستيك بالأجهزة، ومعمل مواد البناء والتشييد

- إعادة تأهيل المعامل الخاصة بالإدارة العامة للاختبارات الغذائية، وتجديد تأهيل 12 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ (33) باراميتر، واستحداث 5 اختبارات فحوص غذائية جديدة،