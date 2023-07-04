"مطروح" تعلن أسماء المتقدمين لمشروع وحدات الطعام المتنقلة

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استقبال ملفات الشباب الذين تقدموا بطلبات لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمطروح للحصول على تراخيص وحدات الطعام المتنقلة امام حديقة كليوباترابشارع الجلاء (مرحلة أولى).

وأكد عبد المجيد أن مشروع الحصول على تراخيص وحدات الطعام المتنقلة يهدف للقضاء علي البطالة ومساعدة الشباب بدلا من انتظار حلم الوظيفة الحكومية، سيقوم مجلس المدينة بتوصيل الخدمات والمرافق العامة للمكان المقرر أمام حديقة كيلوباترا كأحد المشروعات «الصغيرة ومتناهية الصغر» بغرض توفير وخلق فرص عمل لشباب مطروح.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الآتي أسمائهم تقديم الملفات لاستيفائها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة شباك جهاز تنمية القرية تحت إشراف رامي رضا، مدير المركز، وهم “عبدالحميد أسامة عبدالحميد، على محمد أحمد محمد عبدالواحد، إبراهيم محمود محمد عزام، السيد سمير محمد خليل، محمد جمال عبدالرحمن توفيق، سمر حسين سيد محمد، على محمد عبدالفتاح محمد عبدالكريم، اسر وليد إبراهيم مصباح، عبدالغفار رشدى محمد محمد، أمانى محمد عبدالعظيم عثمان، فاطمة عبدالهادى محمد عبدالهادى، محمد حمدى محمود إبراهيم، حنان محمد محمد أبوجبل”.

كما أعلن مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عن المستندات المطلوبة لاستخراج طلب ترخيص وحدات الطعام المتنقلة وهي “صورة بطاقة الرقم القومي سارية، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور - شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء بالنسبة للإناث، ترخيص سير من وحدة مرور مطروح إذا كانت المركبة معدة للسير على الطرق، شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة واستيفاءها للاشتراطات والمواصفات الفنية، شهادة صحية للمرخص له من مديرية الشئون الصحية التابع لها، بيان بنوع الوحدة والمساحة اللازمة لها”.

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