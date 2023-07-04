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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس وكالة الفضاء عددًا من مشروعات الوكالة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوكالة.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مستجدات اختبارات القمر الصناعي مصر سات (2)- الذي تسلمته مصر في مارس 2023- في مركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاختبارات الكهربية، واختبار محاكاة الأحمال الديناميكية على النموذج الفضائي للقمر الصناعي مصر سات (2)، والمكون المصري (CFI)، وكذا الاختبارات التوافقية الكهرومغناطيسية، وأيضًا اختبارات محاكاة البيئة الفضائية، مشيرًا إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الكوادر المصرية العاملة بالوكالة نتيجة إجراء كل هذه العمليات في مصر، بالتعاون مع الخبراء الصينيين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن القمر الصناعي مصر سات (2) سيتم إطلاقه في أكتوبر ٢٠٢٣ من محطة الإطلاق في جمهورية الصين الشعبية، لافتًا إلى أن القمر الصناعي يعمل على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وموضحًا حجم الاستفادة المحققة للوكالة من خلاله والمتمثلة في مشاركة فريق مصري مع الجانب الصيني في مراحل تصميم وتجميع واختبار وإطلاق قمر صناعي من طراز المينى MiniSat للاستشعار من البعد، وكذا نجاح الفريق المصري في تصميم وتصنيع مكون محلي خاص بوحدة اتصالات اختبارية، فضلًا عن مشاركة الفريق المصري في تجميع نماذج القمر بمركز التجميع والاختبارات؛ مما يُكسب هذا المركز الثقة التي تحفز دول المنطقة على استخدام هذا المركز في تجميع واختبار أقمار صناعية مماثلة، بالإضافة إلى مشاركة الجانب المصري في جميع الاختبارات الوظيفية والبيئية لنماذج القمر الثلاثة، وسوف يشارك الخبراء المصريون في عملية إطلاق واختبار القمر في المدار.

وأعلن: أن خطة الوكالة المصرية في إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية سوف تُسهم في تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكذا تفعيل دور وكالة الفضاء الإفريقية من خلال مشاركة الدول الإفريقية المختلفة في مشروع فضائي يخدم أهداف التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، فضلًا عن تفعيل دور وكالة الفضاء المصرية كهيئة اقتصادية من خلال تقديم خدمات متخصصة في مجال تصميم وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية وخدمات التصوير عالي الدقة.

وناقش اللقاء المهمات الفضائية على المدى القريب (٢٠٢٢– ٢٠٢٥) للوكالة، والقمر التجريبي نكس سات (1) الذي وصل لمصر في مايو 2023 بعد انتهاء جميع الاختبارات في ألمانيا بنجاح، وعددًا من الطلبات الخاصة بميزانية الوكالة والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة قيام الجهات المعنية بتوفير التمويل اللازم للمكون العاجل من هذه المشروعات.

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