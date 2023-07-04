ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دمياط مستعدة للمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن الانتهاء من استعدادات بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل الموافق ٨ يوليو وتستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة.

وقالت محافظ دمياط، إن المحافظة بذلت جهودا كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها، وكذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة وحق الشعب وإنفاذ القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفتت عوض إلى أن الموجة الـ٢١ فى مرحلتها الأولى تمت خلالها إزالة ٢١٥ حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٦٤٠٢م٢، بالإضافة إلى ٥ حالات تعد على أراض زراعية بمساحة ٨٠ فدانا و٩ قراريط و١٢ سهما، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التى تمت إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة ٨٥ حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة ٩٢٠٣م٢ و٤ حالات تعد على أراض زراعية بمساحة ٧٠ فدانا و٢٢ قيراطا و٢٠ سهما.

محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض أملاك الدولة دمياط

الأكثر قراءة

فتاة أمامه.. ماذا قال صاحب الوضع غير اللائق على الدراجة النارية أمام النيابة؟

بعد 15 يومًا من غيابها.. «زمزم» خرجت للعب فعادت جثة في جوال

التعليق الأول للسفير التركى الجديد لدى مصر

بث مباشر من موقع عملية الدهس فى تل أبيب

البرلمان العربى يرحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا 

بدء تحصيل رسوم الممارسة إلكترونيا وحصر "حرامية الكهرباء" يوليو الجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب