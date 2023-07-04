دمياط مستعدة للمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن الانتهاء من استعدادات بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل الموافق ٨ يوليو وتستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة.

وقالت محافظ دمياط، إن المحافظة بذلت جهودا كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها، وكذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة وحق الشعب وإنفاذ القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفتت عوض إلى أن الموجة الـ٢١ فى مرحلتها الأولى تمت خلالها إزالة ٢١٥ حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٦٤٠٢م٢، بالإضافة إلى ٥ حالات تعد على أراض زراعية بمساحة ٨٠ فدانا و٩ قراريط و١٢ سهما، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التى تمت إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة ٨٥ حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة ٩٢٠٣م٢ و٤ حالات تعد على أراض زراعية بمساحة ٧٠ فدانا و٢٢ قيراطا و٢٠ سهما.