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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تياجو ألكنتارا يرفض عرضًا ضخمًا للانتقال للدورى السعودى

تياجو ألكنتارا
تياجو ألكنتارا

كشفت تقارير صحفية، عن رفض الإسباني تياجو ألكنتارا، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، عرضًا من الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدت العديد من الأندية في الدوري السعودي رغبتها في ضم تياجو ألكنتارا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما دخل في عامه الأخير بعقده مع ليفربول.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن تياجو ألكنتارا رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، ويرغب في الاستمرار ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل ولكن قد يتغير الموقف في حالة وصول عرض محسن خلال الفترة المقبلة.
وأفادت الشبكة بأنه إذا طلب تياجو الرحيل سيكون أمام ليفربول قرار يتخذه، ولكن كما هو الحال حاليًا، فإن كلوب يخطط لاستمرار تياجو مع الفريق في الموسم المقبل، ثم الرحيل في صفقة حرة بعد نهاية الموسم المقبل.
وأشارت الشبكة، إلى أن العروض المقدمة للحصول على خدمات ألكنتارا لم تأت بشكل رسمي عن طريق النادي، ولكن تم التواصل مع وكيل أعماله.

تياجو الكنتارا ليفربول الدوري السعودي الانتقالات الصيفية الجارية تياجو

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