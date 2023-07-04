مجدى بدران: مصر تسد المنافذ الخارجية وتؤمن الحدود ضد الأوبئة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 يوم صحة جاءت استمرارًا لنظيرتها مبادرة 100 مليون صحة، وتتميز بكونها جديدة ومبتكرة وغير مسبوقة وحضارية.

وأكد بدران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، على أن مصر أصبحت مقبرة للفيروسات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تكرس مفهوم الاهتمام بالصحة، ومن ثم إدراك مفهوم الأمن القومي الذي يشمل شق الصحة والغذاء والبيئة أيضًا وليس الشق التقليدي المتعلق بحماية البلاد من التهديدات الخارجية.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية أن مصر تسد المنافذ الخارجية وتؤمن الحدود ضد الأوبئة، لذلك لم يأت أي وباء من الخارج لمصر على الرغم من انتشار أنواع كثيرة ومختلفة بالعام الماضي.