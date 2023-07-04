حسام حسني يبكي أثناء صلاة الجنازة على صديقه علاء عبدالخالق

بكى الفنان حسام حسني أثناء صلاة الجنازة على صديقه الفنان الراحل علاء عبدالخالق.

ووصل منذ قليل الفنان حسام حسني إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ليشارك في جنازة الراحل علاء عبدالخالق.

وبدأت صلاة الجنازة على وفاة الراحل علاء عبدالخالق من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور كبير من نجوم الفن والموسيقي وأهل الراحل.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت فجر اليوم، وفاة الفنان علاء عبد الخالق.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق".