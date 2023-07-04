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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انهيار حميد الشاعري في جنازة علاء عبد الخالق (صور)

جنازة الراحل علاء
جنازة الراحل علاء عبدالخالق

انهار الفنان حميد الشاعري بعد صلاة الجنازة على صديقه الفنان الراحل علاء عبدالخالق في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وصل منذ قليل الفنان حميد الشاعري، إلي مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ليشاركان في جنازة الراحل علاء عبدالخالق.

وبدأت صلاة الجنازة علي وفاة الراحل علاء عبدالخالق من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور كبير من نجوم الفن والموسيقي وأهل الراحل.

ولد الفنان علاء عبد الخالق  23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ونجح الفنان الراحل في عدة أغاني وكان أشهرها الحدود، الحب ليه صاحب، و باحب الكون،  وهون يا ليل.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت فجر اليوم، وفاة الفنان علاء عبد الخالق.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق".

جنازة الراحل علاء عبدالخالق
جنازة الراحل علاء عبدالخالق
جنازة الراحل علاء عبدالخالق
جنازة الراحل علاء عبدالخالق
جنازة الراحل علاء عبدالخالق
جنازة الراحل علاء عبدالخالق
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