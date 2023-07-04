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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلًا على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 35 25
بنهــــا 34 23
دمنهور 32 32
وادي النطرون 35 24
كفرالشيخ 33 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 23
دمياط 29 22 
بورسعيد 28 21
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 23
العريش 30 22
رفح 30 22
رأس سدر 36 23
نخل 36 16
كاترين 33 16
الطور 35 24
طابا 34 25
شرم الشيخ 40 28
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 29 22
السلوم 30 21
سيوة 35 25
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 39 28
شلاتين 38 29
حلايب 34 28
أبورماد 36 29 
رأس حدربة 35 27
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 25
أسيوط 37 26
سوهاج 38 25
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 43 28
الوادي الجديد 41 25
أبوسمبل 42 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 30
المدينة المنورة 46 30 
الرياض 43 29
المنامة 37 33
أبوظبي 37 31
الدوحة 44 32
الكويت 45 32
دمشق 37 18
بيروت 28 24
عمان 33 18
القدس 30 18
غزة 28 23
بغداد 45 32
مسقط 39 33
صنعاء 30 18
الخرطوم 41 29
طرابلس 31 24
تونس 35 23
الجزائر 28 21
الرباط 28 17
نواكشوط 30 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 34 17
إسطنبول 30 23
إسلام آباد 33 25
نيودلهي 36 29
جاكرتا 33 25
بكين 38 23
كوالالمبور 32 24
طوكيو 30 24
أثينا 34 24
روما 32 17
باريس 22 12
مدريد 33 19
برلين 22 13
لندن 22 12
مونتريال 29 21
موسكو 25 16
نيويورك 32 23
واشنطن 33 21
أديس أبابا 21 12

 

الأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة غدا الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية القاهرة الكبرى والوجه البحرى

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