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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"سيدي كرير" تعتمد التقييم المالي لصفقة الاستحواذ على "إيثيدكو"

سيدي كرير للبتروكيماويات
سيدي كرير للبتروكيماويات

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الإدارة على تقارير التقييم المالي لكل من الشركتين سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين "إيثيدكو".

وكشفت الشركة، عن أنها في انتظار تقرير مراقب الحسابات لاعتماد التقارير، وذلك تمهيدًا لتنفيذ عملية الاستحواذ وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين بعد الاعتماد والموافقة اللازمة.

يُشار إلى أن سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت أرباحاً بلغت 520 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 251 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.61 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.19 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وفي سياق منفصل، تنطلق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى نسخته الثانية تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 وعلى مدار يومين، وسيستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين الراغبين فى أداء أعمالهم فى مصر والمنطقة، وسيسلط الضوء على خارطة طريق للمضى قدماً في إطلاق كافة امكانات قطاع التعدين فى ظل ما حققته النسخة الأولى من المؤتمر والتى عقدت فى شهر يونيو العام الماضي.

ويأتى المنتدى هذا العام متزامناً مع الجهود المستمرة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين والذى شهد تغيرات كبيرة وجوهرية خلال السنوات الماضية بعد تنفيذ خارطة طريق ناجحة لإصلاح القطاع وتطويره بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة، ويكتسب نشاط التعدين حالياً دفعة كبيرة واعتراف بكونه وجهة مثمرة لمستثمرى التعدين فى ظل الطموح الذى تسعى إليه مصر بأن يصبح قطاع التعدين رافد رئيسى للدخل القومى وداعم مهم للاقتصاد المصرى.

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