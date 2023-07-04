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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشوب حريق في مخزن مراتب بالبدرشين

حريق
حريق

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب في مخزن مراتب بقرية أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن مراتب بقرية أبو صير.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لبدرشين مخزن مراتب حريق التحقيقات

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