منى عبدالغنى تشارك فى جنازة علاء عبدالخالق

وصلت، منذ قليل، الفنانة والمذيعة منى عبدالغني للمشاركة في جنازة الفنان الراحل علاء عبدالخالق في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وبدأت صلاة الجنازة على وفاة الراحل علاء عبدالخالق من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من نجوم الفن والموسيقى وأهل الراحل.

ولد الفنان علاء عبدالخالق 23 فبراير 1964، وتخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ونجح الفنان الراحل في عدة أغانٍ كان أشهرها: الحدود، الحب ليه صاحب، وباحب الكون، وهون يا ليل.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت، فجر اليوم، وفاة الفنان علاء عبدالخالق.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه: "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبدالخالق".

وكان السبب وراء اختفاء الفنان الراحل علاء عبدالخالق عن الغناء منذ عام 2015 هو إصابته بضعف في الأحبال الصوتية، كما حرص الفنان على ارتداء نظارة شمسية باستمرار بسبب الإصابة بضعف النظر وفقدان جزء من بصره.