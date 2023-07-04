"ديلى ميل": هيندرسون وأوباميانج على رأس أولويات جيرارد لصفقات الاتفاق

كشفت تقارير صحفية عن أولى أهداف ستيفن جيرارد، المدير الفني الجديد لفريق الاتفاق السعودي للتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الاتفاق التعاقد مع ستيفن جيرارد في منصب المدير الفني للفريق، أمس الإثنين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الانجليزية، فإن جوردان هيندرسون، لاعب وسط فريق ليفربول الانجليزي، على رأس أهداف جيرارد للتعاقدات خلال الانتقالات الجارية.

وينتهي عقد جوردان هيندرسون، صاحب الـ33 عامًا، مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2025.

وأضافت الصحيفة أن جيرارد يرغب أيضًا في التعاقد مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لتدعيم هجوم الفريق للموسم المقبل.

أوباميانج لعب 22 مباراة خلال الموسم المنقضي، بواقع مباراة بقميص برشلونة قبل الرحيل لتشيلسي، وشارك في 21 مباراة مع البلوز وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع واحدًا.

وأنهى فريق الاتفاق الموسم الماضي من بطولة دوري روشن السعودي في المركز السابع بعدما حصد 37 نقطة.