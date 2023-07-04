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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شعيب" يشهد مناقشة أول رسالة دكتوراة لسيدة بدوية بجامعة مطروح

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مناقشة أول رسالة دكتوراة لسيدة بدوية بجامعة مطروح تحت عنوان "فعالية برنامج قائم على استخدام وسائل الإعلام في تنمية ما وراء المعرفة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بمحافظة مطروح".

وقدم محافظ مطروح التهنئة للباحثة متمنيا لها التوفيق والنجاح، وكذلك الشكر للمشرفين على الرسالة ولاعضاء لجنة المناقشة والتحكيم، مشيدا باجتهاد الدكتورة أم العز بريك، مدير إدارة إعلام الهيئة العامة للاستعلامات بمطروح وحصولها على درجة الدكتوراة بما تضيفه الدراسة الأكاديمية للمجال العملي والوظيفي مع تقديم كافة الدعم والرعاية كنموذج إيجابي ومشرف لأبناء مطروح وافتخار المحافظة بابنتها مع التميز العلمي للعديد من سيدات مطروح، متمنيا لهن كل التوفيق.

وجاءت لجنة المناقشة والحكم، الدكتور حسن علي محمد، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة السويس، والدكتور عادل السعيد، أستاذ علم النفس التربوي والعميد السابق بكلية التربية بجامعة دمنهور، والدكتور طه عبدالعاطي، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم زكي الصاوي، أستاذ التربية الحركية للطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
IMG-20230704-WA0012
IMG-20230704-WA0012
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
IMG-20230704-WA0014
IMG-20230704-WA0014
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
IMG-20230704-WA0011
IMG-20230704-WA0011
مناقشة اول رسالة دكتوراه مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح محافظ مطروح الهيئة العامة للاستعلامات مطروح

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