وفاة عبدالرحمن حافظ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق

توفى المهندس عبدالرحمن حافظ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وأعلن زوج ابنة الراحل عن الوفاة عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلًا:" انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم 4 يوليو 2023 المغفور له بإذن الله والد زوجتي، المهندس عبدالرحمن إبراهيم حافظ".

وكشف عن موعد عن صلاة الجنازة، قائلًا :"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المدينة المنورة بجانب أبراج عثمان المعادي، والمدافن ترب الغفير.. نسألكم الدعاء" .