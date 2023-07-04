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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«العربية دخلت في الرصيف».. إصابة 3 في حادث تصادم بالهرم

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ملاكى

أصيب 3 بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، فى حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص.

وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كسور متفرقة بالجسم سيارة ملاكي حادث تصادم محافظة الجيزة الهرم

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