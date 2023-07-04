«العربية دخلت في الرصيف».. إصابة 3 في حادث تصادم بالهرم

أصيب 3 بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، فى حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص.

وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.