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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بالإدارات المختلفة

الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد الخالق

هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، جميع موظفي الجهاز الإداري بالإدارة المركزية، بمناسبة الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، خلال جولته التفقدية بالمكاتب الإدارية بمصاحبة المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال وعبدالصبور إبراهيم، أمناء الجامعة المساعدين، واللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور مصطفى عبدالخالق على سير العمل بالإدارات المختلفة، مؤكدًا  حرص إدارة الجامعة على تنمية مهارات العاملين ورفع قدراتهم، وعلى ضرورة الاستمرار في العمل بكل حرص باعتباره الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها في أمن وسلام وتقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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