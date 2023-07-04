برلماني: بيان 3 يوليو أحبط مخطط الإخوان الفوضوي

أكد أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أن بيان 3 يوليو قد أنقذ مصر من الخراب وتصدى لمؤامرات شيطانية خبيثة كانت تستهدف هدم استقرار الدولة المصرية، كما أحبط محاولات تغيير الهوية المصرية. وأشار إلى أن بيان 3 يوليو قد أفشل مخطط جماعة الإخوان الإرهابية الفوضوي، وكان بداية الانطلاقة الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن إلقاء البيان كان استجابة لمطالب الشعب المصري، الذي خرج في ميادين مصر للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف “عاشور” أن ثورة 30 يونيو قد كشفت قوة وإرادة المصريين وصحّحت مسار الوطن، فكانت بداية حقيقية لتقدم ونهوض مصرنا الغالية. وهو يوجّه التحية والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، التي انحازت إلى إرادة المصريين في تلك الثورة الخالدة، والتي ترسخت في وجدان الشعب المصري. كما قال إن ثورة 30 يونيو المجيدة هي الأهم في تاريخ الوطن، ولولاها لم نشهد التقدم والرخاء الذي تعيشه مصر الآن.

وأشار النائب أحمد عاشور، إلى أن ما حدث في ثورة الـ30 من يونيو وما جاء بعدها يمكن اختصاره في أن الثورة كانت للشعب وأبنائه ضد كل من يحاول النيل من قوته، وأن الحياة في وطن لا يهتز أمام أفكار الصغار وتصرفات قوى الشر وسلوكيات الخونة والمأجورين، وأن الثمار حتمًا تعود للمواطن وحياته بكرامة مهما كانت التحديات. لقد دفعت القوات المسلحة والشرطة المصرية ثمنًا باهظًا لحماية ثورة الشعب من دماء أبنائها الأوفياء الذين نالوا أعلى درجات الشرف والكرامة باستشهادهم من أجل بقاء هذا الوطن.

وقال إن ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر وتاج على رؤوس كل المصريين، حيث شهدت البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية نموًا اقتصاديًا ملحوظًا وجذبًا للاستثمارات الأجنبية ومشروعات قومية كبيرة، بجانب حدوث تطور كبير ملموس في قطاع التعليم والصحة، حيث تم بناء وتجهيز المزيد من المدارس والمستشفيات، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.