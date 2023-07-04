بدءا من السبت.. ورش لتعليم الموسيقى بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

أعلن مركز محمود سعيد للمتاحف عن بدء ورش تعليم الموسيقى (جيتار - كمان - أورج) من سن 12 إلى 18 سنة، من يوم السبت من كل أسبوع لمدة 3 شهور، بداية من يوم السبت الموافق 8 يوليو الجاري، بمقر المركز في 6 ش محمد باشا سعيد - جناكليس - الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

يشارك من الفنانين كل من فاطمة مصطفى، وليد عبد الرحمن، وأحمد عادل، ومن المقرر أن تقام ورشة تعليم اّلة الكمان من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، وورشة تعليم اّلة الجيتار من الساعة الثانية وحتى الرابعة مساء، أما ورشة تعليم الأورج من الساعة الثانية إلى الرابعة مساء.

وللاشتراك في الورش يمكن استيفاء النموذج المرفق وسيتم التواصل مع المقبولين عن طريق الواتساب:https://docs.google.com/.../13CDESIxTihEaqbZIMCdjoOX.../edit

- مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

جدير بالذكر أن مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يضم ثلاثة متاحف وهي متاحف (محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث). ويقع هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح في 17 - 4 - 2000.

ويعرض متحف محمود سعيد أحد رواد الفن التشكيلى فى العصر الحديث لدوره فى الحركة الفنية المصرية، كما يتناول المتحف الثانى والخاص بالأخوين أدهم وسيف وانلى والكائن بالدور العلوي للقصر، أما المتحف الثالث والكائن ببدروم القصر فهو متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية والذى يتميز باحتوائه على أعمال بعض من الرواد والفنانين المعاصرين والحائزين على الجوائز الأولى فى المسابقات الفنية المختلفة.