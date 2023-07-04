ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدءا من السبت.. ورش لتعليم الموسيقى بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

مركز محمود سعيد للمتاحف
مركز محمود سعيد للمتاحف

أعلن مركز محمود سعيد للمتاحف عن بدء ورش تعليم الموسيقى (جيتار - كمان - أورج) من سن 12 إلى 18 سنة، من يوم السبت من كل أسبوع لمدة 3 شهور، بداية من يوم السبت الموافق 8 يوليو الجاري، بمقر المركز في 6 ش محمد باشا سعيد - جناكليس - الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

يشارك من الفنانين كل من فاطمة مصطفى، وليد عبد الرحمن، وأحمد عادل، ومن المقرر أن تقام ورشة تعليم اّلة الكمان من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، وورشة تعليم اّلة الجيتار من الساعة الثانية وحتى الرابعة مساء، أما ورشة تعليم الأورج من الساعة الثانية إلى الرابعة مساء.

وللاشتراك في الورش يمكن استيفاء النموذج المرفق وسيتم التواصل مع المقبولين عن طريق الواتساب:https://docs.google.com/.../13CDESIxTihEaqbZIMCdjoOX.../edit

- مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

جدير بالذكر أن مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يضم ثلاثة متاحف وهي متاحف (محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث). ويقع هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح في 17 - 4 - 2000.

ويعرض متحف محمود سعيد أحد رواد الفن التشكيلى فى العصر الحديث لدوره فى الحركة الفنية المصرية، كما يتناول المتحف الثانى والخاص بالأخوين أدهم وسيف وانلى والكائن بالدور العلوي للقصر، أما المتحف الثالث والكائن ببدروم القصر فهو متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية والذى يتميز باحتوائه على أعمال بعض من الرواد والفنانين المعاصرين والحائزين على الجوائز الأولى فى المسابقات الفنية المختلفة.

مركز محمود سعيد للمتاحف الفنون التشكيلية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورش تعليم الموسيقى محمود سعيد قطاع الفنون التشكيلية

الأكثر قراءة

الوكرة القطرى يعلن الاتفاق مع الأهلى على ضم حمدى فتحى

الاستاتيكا "ترسم الفرحة" على وجوه طلاب الثانوية العامة: "عوضنا عن اللي فات"

منى عبدالغنى تشارك فى جنازة علاء عبدالخالق

العثور على جثة متحللة بمساكن الكهرباء فى الشرقية

ضربة جديدة لإيلون ماسك.. "ميتا" تصدر تطبيقًا جديدًا ينافس تويتر

مصرع سيدة وابنتها في تصادم بسبب شاب متهور بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب

"عملية بدون اسم".. هل تقلل إسرائيل من أهمية العملية العسكرية فى "جنين"؟