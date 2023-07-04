ضبط 31 قضية متنوعة و1500 مخالفة مرورية عبر المنافذ

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدى لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية القائمين عليها والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، وقضيتين تهريب نقد أجنبي، و29 قضية في مجال الأمن العام، و1502 مخالفات مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.