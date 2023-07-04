الأم الحنينة رزق.. والدة "أروى" تنتظرها بالقهوة والساندويتشات أمام لجنة الامتحان

قالت والدة الطالبة أروى إنها تنتظر ابنتها، أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبدالرحيم السرسي، بالقهوة والساندويتشات، نظراً لأنها خرجت من المنزل دون تناول الإفطار، وعليها درس بعد الامتحان.

وأضافت والدة الطالبة أنها لا تنتظرها يومياً، لكنها انتظرتها اليوم حتى تساعدها على اجتياز الامتحان بسلامة ويسر.

وأكدت "أروى" أن والدتها دائماً تدعمها بكل ما لديها من طاقة، وأنها ممتنة لها بكل حب واحترام.

وأضافت أن اختبار "الاستاتيكا" كان سهلاً، لكنه كان يحتاج إلى وقت أطول بكثير من الوقت المحدد له.