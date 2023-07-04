ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الإدانات الدولية وحدها لن تنهى الاحتلال

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مدينة جنين تتعرض اليوم للحرق، لكنها تقاوم وتنهض وتحرق وتكافح، تمامًا كما تفعل "القدس ونابلس وغزة وحوارة وترمسعيا" وجميع مدن ومخيمات القرى الفلسطينية.

وأكد مندوب فلسطين، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين، أن "الأراضي كلها فلسطين، وجميعها أهداف تُسيل لعاب الشيطان، وتستقطب شهوة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن مدينة جنين ليست وحدها المستهدفة، بل المستهدف هو القضاء على النضال الوطني الفلسطيني وتقويض أي إمكانية لتجسيد استقلال دولة فلسطين، وذلك في سبيل تثبيت الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في كامل فلسطين. وهذا ما يقوله أعداء السلام في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وقد بدأت البغضاء تتدفق من أفواههم، وما يخفونه في صدورهم أكبر.

وأضاف: "قبل أيام، قال نتنياهو كذبًا وبهتانًا، وردد أعوانه في حكومة الاحتلال العدوانية اليمينية المتطرفة أنهم سيحاربون فكرة الدولة الفلسطينية، وأن الضفة الغربية- التي يصفونها كذلك بيهودا وسامرا- هي أرض الميعاد التي سيتوسعون بها ويضمونها ويستوطنونها. وإذا كان أحد في هذا العالم يعتقد أن الأيديولوجيات والمطالبات والدعوات وحدها ستنهي مشروع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، فهو إما واهم أو عاجز".

وبدأت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بقصف منزل وسط المخيم فجر أمس، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن.

مندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية مندوب فلسطين مندوب فلسطين الدائم فلسطين القرى الفلسطينية مدن ومخيمات القري الفلسطينية” النضال الوطني الفلسطيني الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

نقابة الصيادلة تنعى صيدلانية حادث مدينتي.. وتتابع سير التحقيقات

ضبط 231 قضية مخدرات و78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

دونجا وعواد وشلبى.. 9 غيابات للزمالك أمام المقاولون العرب فى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفوري

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين