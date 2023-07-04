مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الإدانات الدولية وحدها لن تنهى الاحتلال

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مدينة جنين تتعرض اليوم للحرق، لكنها تقاوم وتنهض وتحرق وتكافح، تمامًا كما تفعل "القدس ونابلس وغزة وحوارة وترمسعيا" وجميع مدن ومخيمات القرى الفلسطينية.

وأكد مندوب فلسطين، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين، أن "الأراضي كلها فلسطين، وجميعها أهداف تُسيل لعاب الشيطان، وتستقطب شهوة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن مدينة جنين ليست وحدها المستهدفة، بل المستهدف هو القضاء على النضال الوطني الفلسطيني وتقويض أي إمكانية لتجسيد استقلال دولة فلسطين، وذلك في سبيل تثبيت الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في كامل فلسطين. وهذا ما يقوله أعداء السلام في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وقد بدأت البغضاء تتدفق من أفواههم، وما يخفونه في صدورهم أكبر.

وأضاف: "قبل أيام، قال نتنياهو كذبًا وبهتانًا، وردد أعوانه في حكومة الاحتلال العدوانية اليمينية المتطرفة أنهم سيحاربون فكرة الدولة الفلسطينية، وأن الضفة الغربية- التي يصفونها كذلك بيهودا وسامرا- هي أرض الميعاد التي سيتوسعون بها ويضمونها ويستوطنونها. وإذا كان أحد في هذا العالم يعتقد أن الأيديولوجيات والمطالبات والدعوات وحدها ستنهي مشروع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، فهو إما واهم أو عاجز".

وبدأت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بقصف منزل وسط المخيم فجر أمس، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن.