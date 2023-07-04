نائب رئيس جامعة دمياط: رفعنا حافز النشر العلمي في ظل الظروف الاقتصادية

وجه الدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس جامعة دمياط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الشكر للقيادات السياسية، بدءًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي السابق، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الحالي، لتعاونهم وتوجيهاتهم للعمل على خطة ممنهجة للحصول على المركز 150 في تصنيف "تايمز" البريطاني للجامعات حديثة النشأة.

وأضاف "المتولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أننا نعمل وفقًا لخطة ممنهجة منذ أكثر من 5 سنوات اعتمدت على مجموعة من المحاور حتى نظهر في تصنيف "تايمز". واعتمدنا على عدة أمور، مثل رفع حافز النشر العلمي في الجامعة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

للجامعات حديثة النشأة.. دمياط تحصد المركز 150 بتصنيف "تايمز" البريطاني

وأوضح نائب رئيس جامعة دمياط، أن إدارة الجامعة كثفت مجهودها للاهتمام بالمعامل البحثية في الجامعة، سواء كليات الجامعة القديمة، بواقع 8 كليات، وفي الفترة الأخيرة، تم إنشاء 6 كليات جدد، وعملنا على محوري الكليات الجديدة التي نقدم لها أفضل المعامل البحثية، ونعمل على تطوير الكليات القديمة، وتم وضع خطة لتطويرها.