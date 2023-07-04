وزير التنمية المحلية: نسعى لنقل تجربة "حياة كريمة" إلى دول إفريقيا

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حرصت خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين، ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالاتها الدولية العاملة في مصر بهدف تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية والإقليمية وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات، بما يحقق استراتيجية الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مختلف مجالات عمل الوزارة ومشروعاتها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الفترة المقبلة ستشهد البناء على النجاحات والإنجازات التي حققتها الوزارة في فترة تولي الرئيس السيسي للمسؤولية في العديد من المجالات والمشروعات والبرامج ، وكذا استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية للترتيب لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024، وقمة المدن الأفريقية 2025 وكذا مؤتمر إفريقيا الأول للمخلفات الصلبة قبل نهاية عام 2023.

- تكريس الدور المصري المحوري في القارة الإفريقية

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تعمل عبر استراتيجية واضحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتكريس الدور المصري المحوري في القارة الأفريقية والوقوف بجوار الأشقاء الأفارقة و نقل خبراتها لهم في مختلف مجالات عمل الإدارة المحلية والتجارب المصرية الرائدة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث تسعى الوزارة لنقل تجربة حياة كريمة للدول الأفريقية و استعراض دور الوزارة في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية وتوفير كافة الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحى ومياه الشرب والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر ، وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة على أتم استعداد لنقل خبراتها إلى دول قارة أفريقيا فيما يخص تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " حيث أن تلك المبادرة تعد أيقونة من أيقونات نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وهى مبادرة يمكن نقلها لجميع الدول الأفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة

وأشار "آمنة" إلى أن الوزارة نجحت في تنظيم مؤتمرات وفعاليات دولية، منها يوم المدن العالمى بالأقصر، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، واستضافة اجتماع الدورة الرابعة للجنة الثامنة التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحكم المحلي واللامركزية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء.