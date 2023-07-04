مندوب الأردن بجامعة الدول العربية: فلسطين ستبقى قضيتنا المركزية

قال أمجد العضايلة، مندوب الأردن بجامعة الدول العربية، إن فلسطين ستبقى قاسمنا المشترك وقضيتنا المركزية التى نجتمع حولها ولأجلها، ونصرة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، ورفضًا لكل ما يقع عليه من عدوان إسرائيلي متكرر دون أدنى اعتبار للمعايير الإنسانية والمواثيق القانونية والدولية.

وأضاف العضايلة، خلال كلمته في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء: هذه المرة يطال العدوان الإسرائيلي الغاشم جنين بمكانتها ورمزيتها ونضال أهلها الصامدين كما هو أهل كل فلسطين، في عدوان تضيف به إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بسلوكها المرفوض واقتحامها المدان واستهدافها للمدنيين الأبرياء دليلًا جديدًا لقائمة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وتابع: وهذا يعد دليلًا جديدًا لقائمة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وهى اعتداءات تراكم المآسي وتعمق المعاناة وتزيد من فرص فقدان الأمل في إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل، مما يهدد بتفجير دوامة أكبر من العنف لا طالما حذرنا من تبعاتها الكارثية على المنطقة والعالم.