ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب الأردن بجامعة الدول العربية: فلسطين ستبقى قضيتنا المركزية

أمجد العضايلة
أمجد العضايلة

قال أمجد العضايلة، مندوب الأردن بجامعة الدول العربية، إن فلسطين ستبقى قاسمنا المشترك وقضيتنا المركزية التى نجتمع حولها ولأجلها، ونصرة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، ورفضًا لكل ما يقع عليه من عدوان إسرائيلي متكرر دون أدنى اعتبار للمعايير الإنسانية والمواثيق القانونية والدولية.

وأضاف العضايلة، خلال كلمته في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء: هذه المرة يطال العدوان الإسرائيلي الغاشم جنين بمكانتها ورمزيتها ونضال أهلها الصامدين كما هو أهل كل فلسطين، في عدوان تضيف به إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بسلوكها المرفوض واقتحامها المدان واستهدافها للمدنيين الأبرياء دليلًا جديدًا لقائمة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وتابع: وهذا يعد دليلًا جديدًا لقائمة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وهى اعتداءات تراكم المآسي وتعمق المعاناة وتزيد من فرص فقدان الأمل في إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل، مما يهدد بتفجير دوامة أكبر من العنف لا طالما حذرنا من تبعاتها الكارثية على المنطقة والعالم.

فلسطين مندوب الأردن بجامعة الدول العربية الأردن جامعة الدول العربية قاسمنا المشترك قضيتنا المركزية

مواد متعلقة

التضامن: رفع سقف الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة لـ529.7 مليار جنيه (فيديو)

"مع السلامة يا أطيب قلب".. نجوم الفن ينعون الفنان علاء عبدالخالق

سعاد محمد.. أجمل صوت نسائى

بعد نبأ وفاته المفاجئة.. أحمد قنديل يتصدر ترند جوجل

"أطباء بلا حدود": جميع الطرق المؤدية لجنين مغلقة أمام سيارات الإسعاف

مدير مستشفى جنين: نعمل على تأمين وصول الكوادر الطبية وتأمين الإسعافات

نتنياهو: المعادلة تغيرت وسنضرب الإرهاب فى كل مكان

"القاهرة الإخبارية": ردود فعل واسعة حول اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مدينة جنين (فيديو)

الأكثر قراءة

3 عروض "تغرى" محمد عبدالغنى للرحيل عن الزمالك

عيد ميلاد "شيكو".. الكوميديان الذي عشقه الجمهور

أولياء أمور: الاستاتيكا معقّدة وتحتاج وقتًا أطول للامتحان

مأساة "علياء" أمام محكمة الأسرة: "اجهضني ومنعني من الحمل"

وزير المالية: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية لكبار السن والمرضى

تليفزيون ومخدر.. تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة توك توك للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين