نشاط الرعاية الصحية في 4 سنوات (فيديوجراف)

استعرضت فضائية “إكسترا نيوز” أبرز إنجازات الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال "فيديوجراف" يستعرض إنجاز 4 أعوام من تطبيق المنظومة.

_إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبياً .

_تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى.

_بلغ عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة 297 منشأة حتى الآن.

_تقديم 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بـ 4 محافظات.

_تقديم 14 مليون خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بـ 5 محافظات.

_تقديم 10.5 مليون من خدمات طب الأسرة.

_إجراء 375 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.