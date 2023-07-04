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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نشاط الرعاية الصحية في 4 سنوات (فيديوجراف)

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

استعرضت فضائية “إكسترا نيوز” أبرز إنجازات الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال "فيديوجراف" يستعرض إنجاز 4 أعوام من تطبيق المنظومة.

_إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبياً .

_تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى. 

_بلغ عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة 297 منشأة حتى الآن. 

_تقديم 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بـ 4 محافظات. 

_تقديم 14 مليون خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بـ 5 محافظات. 

_تقديم 10.5 مليون من خدمات طب الأسرة. 

_إجراء 375 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. 

 

 

5 محافظات 4 5 مليون التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية المنشآت الصحية التابعة للهيئة

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