محافظ بنى سويف يستقبل سفير سنغافورة في مستهل زيارته للمحافظة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، "دومينيك جوه"سفير دولة سنغافورة بمصر، في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تتضمن افتتاح مصنع دهيدرو لإنتاج وتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية بمنطقة بياض العرب الصناعية، بحضور وفد من السفارة السنغافورية بالقاهرة.

ورحب محافظ بني سويف بالسفير على أرض بني سويف ، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر وسنغافورة والتي لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على الشعبين، خاصة وأن هذه الفترة تشهد تقدما وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مستوى العلاقات الدولية و الثنائية بين البلدين الصديقين التي تربطهما علاقات نوعية في عدد من المجالات.

واستعرض المحافظ المقومات والموارد المتاحة والميزات النسبية التي تتوافر بالمحافظة في مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة ، مشيرًا إلى أن المحافظة حالياً تمتلك 8 مناطق صناعية ، والتي تحتضن مصانع عالمية وكبرى مثل سامسونج ودهيدروفودز وإميسا ومجموعة العربي في مختلف المجالات مثل الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والإلكترونيات والنباتات الطبية والعطرية والورقية وغيرها.

كما نوه المحافظ عن المقومات السياحية للمحافظة والإستراتيجية التنموية السياحية، التي تنفذها المحافظة ، لاسيما أن بني سويف لديها شبكة طرق قوية ومشروعات قومية في مختلف المجالات،جعلتها من المحافظات الواعدة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد وتوجيه بوصلة التنمية تجاهها، مؤكدًا أن بني سويف لديها مقومات الأثرية والتاريخية والطبيعية المتميزة في مقدمة ذلك: هرم ميدوم و آثار دشاشة ومحمية كهف ووادي سنور والنيل، وأن بني سويف لديها خطة طموحة لتكون نقطة توقف لمسار رحلة العائلة المقدسة، خاصة وأن لديها دير الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة في العالم وغيرها من المقومات.

وأعرب سفير سنغافورة عن إعجابه الكبير ببني سويف، مشيدًا بالاستثمارات السنغافورية بمصر، وأن المصنع الذي سيتم افتتاحه اليوم في مجال النباتات الطبية والعطرية، يعد أحد الاستثمارات التي تجسد التعاون المستمر بين مصر وسنغافورة، وباكورة الاستثمار السنغافوري ببني سويف، مؤكدًا على إمكانية التعاون في مجالات السياحة واجتذاب السائح السنغافوري لبني سويف، كإحدى المدن المصرية المتميزة سياحيًا.