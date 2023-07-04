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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": 151 طالبا وطالبة أدوا امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مسار امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يومها السابع، حيث أدى 151 طالبا بالقسم العلمي (رياضة) الامتحان في فرع الاستاتيكا فترة واحدة لمدة ساعتين فقط، خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وأعضاء الغرفة.

وتابع وكيل تعليم مطروح، من خلال التواصل المباشر مع رؤساء اللجان الثلاثة عشر بأنحاء المحافظة قبل انطلاق الامتحان إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن فتح اللجان في الثامنة والربع صباحا.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظيا  تفاصيل امتحانات الثانويه العامة بكافة اللجان مع التواصل الفوري مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات علي الفور.

وأوضح شحاتة أنه تابع منذ فجر اليوم عملية خروج صناديق الإسئله من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان والالتزام بخطة الإجراءات التأمينية المحكمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح. 

 

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