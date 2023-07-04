التضامن: نقدم جميع الخدمات الاجتماعية لقرى"حياة كريمة" (فيديو)

قالت ميرفت صبرين، مساعدة وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن الدولة المصرية عملت على مشروع التأمين الصحي الشامل منذ عام 2018، وأيضًا افتتاح مجمع التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى إنشاء السكن البديل للعشوائيات وتأهيل سكانها.

وأضافت صبرين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن جميع الخدمات الاجتماعية تقدم لقرى مبادرة "حياة كريمة" بداية من "تكافل وكرامة"، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير آلاف من فرص العمل.

وأشارت مساعدة وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إلى أنه إذا لم يتم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عام 2016 كانت الآثار السلبية لجائحة كورونا ثم الأزمة الاقتصادية ستكون كبيرة جدًا على المجتمع.

نغطي أكثر من 20% من السكان

وتابعت: الآن نغطي أكثر من 20% من السكان، خاصة إذا الدولة المصرية عززت برامجها وأخذت احتياطاتها وتوسعت في إجراءات شبكات الحماية لانخفاض معدل الفقر.