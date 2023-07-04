قتلت فى قصف روسى.. أبرز أعمال الكاتبة الأوكرانية "فيكتوريا أميلينا"

توفيت كاتبة أوكرانية حائزة على جوائز مرموقة متأثرة بجراحها بعد إصابتها جراء هجوم صاروخي روسي، على مطعم للبيتزا في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا.

وبهذا تصبح الكاتبة فيكتوريا أميلينا، 37 عامًا، الشخص الثالث عشر الذي يُقتل في الهجوم، الذي وصفه نشطاء حقوق الإنسان بأنه "جريمة حرب".

رحيل الكاتبة الأوكرانية فيكتوريا أميلينا

وقالت جمعية الكتاب الأوكرانية، التي أعلنت خبر رحيلها، إن الأطباء فعلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها، لكن إصاباتها كانت قاتلة.

وأضافت الجمعية: "في الأيام الأخيرة من حياة فيكتوريا، كان معها أقرب أقربائها وأصدقائها"، وحينما سقط الصاروخ، كانت بصحبة مجموعة من الكتاب والصحفيين الكولومبيين.

وألقت أوكرانيا اتهامها لرجلا محليًا، قام بتوجيه ضربة صاروخية أسفرت عن مقتل 11 في مطعم بيتزا كراماتورسك.

وفي إحدى الصور التي نشرتها مؤخرًا على حسابها على Twitter، التقطت صورة لمبنى تعرض للقصف في أوكرانيا، وكتبت عليه قائلة: "أنا كاتبة أوكرانية، ولدي صور لشعراء أوكرانيين عظماء في حقيبتي، يبدو أنني يجب أن ألتقط صورًا للكتب والفنون وابني الصغير، ولجرائم الحرب واستمع الى صوت القصف وليس القصائد لماذا؟

أعمال المؤلفة فيكتوريا أميلينا

عملت فيكتوريا في مجال تكنولوجيا المعلومات من عام 2005 إلى عام 2015، ونشرت روايتها الأولى بعنوان:"The November Syndrom" ، في عام 2014، وقد تم إدراج الرواية ضمن أفضل عشرة كتب نثرية، وفقًا للتصنيف السنوي لـ LitAktsent ، وهو موقع متخصص في الأدب الأوكراني.

وفي العام التالي، توقفت عن عملها في مجال تكنولوجيا المعلومات، لتصبح كاتبة متفرغة، ومن بين أبرز أعمالها المهنية، أصدرت رواية ثانية في عام 2017 بعنوان "مملكة أحلام دوم"، والتي تم ترشيحها ضمن القائمة المختصرة لجوائز الأدب من قبل اليونسكو والاتحاد الأوروبي.

وتُرجمت أعمال الكاتبة فيكتوريا أميلينا، إلى البولندية والتشيكية والألمانية والهولندية والإنجليزية والإسبانية.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، انضمت إلى منظمة حقوق الإنسان Truth Hounds لتوثيق جرائم الحرب، وكجزء من عملها، عثرت على يوميات تخص فولوديمير فاكولينكو، الكاتب الأوكراني الذي توفي في الحرب.

وخلال هذا الوقت، بدأت العمل على كتابها الأول غير الروائي، مذكرات الحرب والعدالة: النظر إلى النساء اللائي يتطلعن إلى الحرب، والذي من المقرر نشره قريبًا.